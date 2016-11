Polizei wertet Spuren zu Anschlag auf Kulturzentrum aus

erschienen am 09.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Nach dem Anschlag auf das Chemnitzer Kulturzentrum «Lokomov» wertet die Polizei die gesicherten Spuren aus. Hinweise auf die Täter gebe es noch nicht, sagte eine Sprecherin des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) am Mittwoch in Leipzig. Die auf Extremismusbekämpfung spezialisierte Behörde hat die Ermittlungen übernommen.

Es werde auch noch untersucht, mit welcher Art von Pyrotechnik das «Lokomov» beschädigt wurde. In der Nacht zum Dienstag war dort eine Scheibe nach einer Detonation zu Bruch gegangen. Das Kulturzentrum ist an dem Theaterprojekt «Unentdeckte Nachbarn» beteiligt, das sich mit dem «Nationalsozialistischen Untergrund» beschäftigt.

Die Polizei setzt in dem betroffenen Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg verstärkt Streifen ein. Es werde auch ein Zusammenhang zwischen dem Anschlag auf das Kulturzentrum und einem am Wochenende abgebrannten Auto geprüft.