Polizei wertet nach Großrazzia in Leipzig Beweismittel aus

erschienen am 13.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Nach der Großrazzia der Polizei gegen die organisierte Kriminalität in Leipzig werten die Ermittler die sichergestellten Beweise aus. Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, Ricardo Schulz, am Freitag. Bei den Durchsuchungen von mehr als zehn Läden und Spielhallen in Leipzig waren am Donnerstag unter anderem Computer, Glücksspielautomaten und Dokumente beschlagnahmt worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum einen wegen Steuerhinterziehung und zum anderen wegen Waffenhandels. An dem Großeinsatz waren knapp 600 Beamte beteiligt. Nach einem größeren Drogenfund wurde zudem ein Mann vorläufig festgenommen. Ob er dem Haftrichter vorgeführt werden sollte, konnte der Behördensprecher am Freitagvormittag noch nicht sagen.