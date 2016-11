Polizei zieht Bilanz zu Geschwindigkeitskontrollen

erschienen am 06.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die sächsische Polizei hat ihre Aktion «Blitz für Kids» beendet und insgesamt 733 Temposünder erwischt. Bei knapp 16 000 Geschwindigkeitsmessungen waren 4,6 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs, teilte das Innenministerium am Sonntag in Dresden mit. Die Notwendigkeit, Kraftfahrer an ihre Verantwortung gegenüber Kindern im Straßenverkehr zu erinnern, bleibe bestehen, erklärte Innenminister Markus Ulbig (CDU).

Die höchste Überschreitung lag bei 32 Stundenkilometern und hat einen Monat Fahrverbot und 160 Euro Bußgeld zur Folge. Kontrolliert wird alljährlich im Umfeld von Grundschulen.