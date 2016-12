Polizeibeschwerdestelle registriert über 200 Beanstandungen

Wenn sich Sachsen von einem Polizisten falsch behandelt fühlen, können sie sich seit Jahresanfang bei einer zentralen Stelle beschweren. Auch Polizisten können sich an diese Stelle wenden.

erschienen am 14.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Bei der neuen Zentralen Beschwerdestelle der sächsischen Polizei sind bis zum 1. Dezember 211 Beanstandungen von Bürgern eingegangen. Zudem seien fast 430 «sonstige Anliegen» zur Polizeiarbeit - etwa Bitten, Fragen und Hinweise - entgegengenommen worden, teilte das Innenministerium in Dresden auf Anfrage mit. Ob die Beschwerden begründet oder unbegründet gewesen seien, werde in einem ausführlichen Bericht erläutert, der im 1. Quartal kommenden Jahres erscheinen soll.

Die Zentrale Beschwerdestelle der sächsischen Polizei hatte ihre Arbeit am 5. Januar aufgenommen. Dort können sich Bürger melden, die sich von Polizisten falsch behandelt fühlen. Zur Frage, welche Beschwerden es gab, machte das Innenministerium keine Angaben.

Die Beschwerdestelle steht auch Polizisten selbst zur Verfügung. Wieviele Beamte sich bislang beschwert haben, teilte das Ministerium nicht mit.

Eine Statistik darüber, aus welchen Kommunen oder Regionen Beschwerden dort eingehen, wird laut Ministerium nicht erhoben. Außerdem werde statistisch nicht erfasst, ob sich mehr Frauen oder mehr Männer bei der Beschwerdestelle meldeten.