Polizeigewerkschaft fordert nach Al-Bakr-Tod AufklÃ¤rung

Polizeigewerkschaft fordert nach Al-Bakr-Tod Aufklärung

erschienen am 13.10.2016



Dresden (dpa) - Nach dem Tod des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einer Gefängniszelle hat der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, rasch Aufklärung verlangt. «Man muss sich zwar die Zeit nehmen, um das alles sorgfältig aufzuarbeiten, aber mit der Information der Bevölkerung darf man sich in der Tat nicht viel Zeit lassen», sagte Wendt am Donnerstag dem Rundfunksender SWR Info. Jetzt gebe es viele Fragen. «Es ist ja gar nicht einfach, sich das Leben zu nehmen, wenn man zum Beispiel aller Gegenstände beraubt wird, die man dazu nutzen muss.» Zu klären sei, mit welchen Gegenständen Al-Bakr den Suizid vollzogen hat und ob es nicht möglich gewesen sei, diese aus der Zelle zu entfernen.

Der am Montag festgenommene 22-jährige Syrer war am Mittwochabend in der Justizvollzugsanstalt Leipzig erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden. Nach Angaben des Landesjustizministeriums tötete er sich selbst.