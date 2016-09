Porsche fÃ¤hrt Panamera-Produktion in Leipzig hoch

Porsche fährt Panamera-Produktion in Leipzig hoch

erschienen am 06.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der Autobauer Porsche fährt derzeit in seinem Leipziger Werk die Produktion des Modells Panamera hoch. Die zweite Generation des Wagens wird komplett in der Messestadt gebaut. Dafür wurde das Porsche-Werk in den vergangenen zwei Jahren erweitert. 600 neue Stellen seien entstanden, teilte Porsche mit. Dabei handele es sich in erster Linie um Produktionsmitarbeiter im neuen Karosseriebau. Aber auch Ingenieure seien eingestellt worden. Im Herbst sollen dann erstmals mehr als 4000 Menschen bei Porsche in Leipzig beschäftigt sein. Neben dem Panamera werden in Leipzig noch die SUVs Cayenne und Macan gebaut.