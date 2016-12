Produktpiraterie: Zoll geht dicker Fisch ins Netz

erschienen am 27.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sächsische Zöllner haben in der Vorweihnachtszeit Produktpiraten aus dem Verkehr gezogen. Bei Kontrollen auf der Autobahn 17 (Prag-Dresden) entdeckten sie in einem Kleintransporter 100 gefälschte Markenuhren einer renommierten Firma und fast 1500 nachgemachte Plüschtiere zweier bekannter Hersteller. Die Waren wären im Normalfall mehr als eine Million Euro wert gewesen. Das Zollamt Dresden sprach von einem «dicken Fisch». Bei einer weiteren Kontrolle auf der Autobahn 14 nahe Leipzig wurden die Beamten gleichfalls fündig. Hier beschlagnahmten sie fast 300 gefälschte Kleidungsstücke von Sportartikelherstellern und Parfüm im Wert von etwa 10 000 Euro.

«Zwischenzeitlich haben die betreffenden Firmen als Inhaber der Schutzrechte bestätigt, dass es sich bei den beschlagnahmten Waren um Fälschungen handelt und deren Vernichtung veranlasst», hieß es in der Mitteilung. Zudem hätten die Inhaber der Markenrechte die Möglichkeit, im Rahmen einer Schadenersatzklage zivilrechtlich gegen die betreffenden Personen vorzugehen.