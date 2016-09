Programmpreis fÃ¼r 13 sÃ¤chsische Kinos

Programmpreis für 13 sächsische Kinos

erschienen am 20.09.2016



Leipzig (dpa) - 13 sächsische Kinos sind mit dem Kinoprogrammpreis Mitteldeutschland 2016 ausgezeichnet worden. Je 5000 Euro erhielten die Kinobar Prager Frühling, die Passage Kinos und das Luru Kino in Leipzig sowie die Dresdner Filmtheater Programmkino Ost, KIF - kino in der fabrik, Thalia Cinema -Coffee and Cigarettes und das Kino im Dach, wie die Mitteldeutsche Medienförderung am Dienstag mitteilte.

Je 2500 Euro bekamen das Kinopolis Freiberg, die Schauburg Dresden und die Schaubühne Lindenfels in Leipzig. Das Jahresfilmprogramm der Leipziger Lichtspielhäuser Schauburg und Cineding wurde mit 1500 Euro prämiert.

Mit dem Sonderpreis für eine alternative Abspielstätte, verbunden mit einer Prämie in Höhe von 5000 Euro, zeichnete die Jury die kulturfabrik MEDA in Mittelherwigsdorf (Landkreis Görlitz) aus.

Mit den Kinoprogrammpreisen will die MDM den Einsatz der kleineren Kinos für den anspruchsvollen Film honorieren. Sie wurden auf der Filmkunstmesse in Leipzig vergeben - an 21 gewerblich betriebene Kinos aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgezeichnet.

Den Kino-Hauptpreis für das beste Programm 2015 bekam das Burg Theater in Burg (Sachsen-Anhalt). Er ist mit 10 000 Euro dotiert.