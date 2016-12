Protest gegen tierische Weihnachtsgeschenke

erschienen am 19.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Tierrechtsorganisation Peta will mit einer Aktion in Dresden gegen lebende Weihnachtsgeschenke protestieren. «Alle Jahre wieder werden nach Weihnachten unzählige Tiere abgegeben oder ausgesetzt und die Tierheime quellen über», erklärte Peta am Montag. Am Mittwoch soll auf dem Dresdner Neumarkt auf das Problem hingewiesen werden. Einen Pullover könne man umtauschen, ein Tier nicht. Jedes Jahr würden etwa 300 000 Tiere in deutschen Tierheimen abgegeben. Viele von ihnen seien Opfer von Impulskäufen.

«Einem tierischen Begleiter verantwortungsvoll ein Zuhause zu geben, ist eine langfristige Aufgabe, mit der sich Tierfreunde vorher intensiv auseinandersetzen sollten. Wer sich gewissenhaft für ein Tier entscheidet, macht das nicht an einem Datum fest», hieß es.