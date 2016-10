"Provokationen" an der Grenze

Mehr als 600 Polizisten aus Deutschland und Tschechien probten im Erzgebirge gemeinsam die Absicherung einer Demonstration. Der sächsische Innenminister hat noch ganz andere Ideen.

Von Oliver Hach

erschienen am 19.10.2016



Deutscheinsiedel/Mníšek. Direkt an der Grenzlinie kommt es zur ersten Konfrontation. "Dreck, Lärm, Stau - will hier keine Sau", skandiert eine Gruppe junger Menschen, die sich am Straßenrand formiert hat. Die Provokateure werden von Ordnungskräften mit Hunden abgedrängt, während sich auf der Straße ein Demonstrationszug mit gut 100 Teilnehmern von Deutschland nach Tschechien bewegt. "Nein zur Umgehung - Sauerstoff statt Abgasmuff" und "Stop dálnicí" ("Stoppt die Umgehungsstraße") ist auf Transparenten zu lesen. Später knallen Feuerwerkskörper, es kommt zu Handgreiflichkeiten, die Polizei muss einzelne Demonstranten von der Straße tragen.

Befürworter und Gegner einer geplanten Umgehungsstraße treffen bei einer Demonstration aufeinander - unter diesem Szenario sind am Mittwoch im Erzgebirge rund 400 deutsche und 200 tschechische Polizisten und Zollbeamte bei einer grenzüberschreitenden Übung zusammengekommen. Es ist der erste große gemeinsame Einsatz seit Inkrafttreten des deutsch-tschechischen Polizeivertrags am 1. Oktober. Bei der Verbrechensbekämpfung dürfen Polizeibeamte aus Deutschland seither flüchtende Tatverdächtige räumlich und zeitlich unbegrenzt im Nachbarland verfolgen - und dabei auch die Schusswaffe einsetzen. Das Gleiche gilt für tschechische Polizisten in Deutschland. Bisher war der grenzüberschreitende Aktionsradius auf 20 Kilometer begrenzt; von der Waffe durfte man nur zur Notwehr Gebrauch machen.

Seit einem Jahr ist die Großübung geplant, das leerstehende Verwaltungsgebäude der Bundespolizei am Grenzübergang Deutscheinsiedel/Mníšek wurde dafür extra wieder "hochgefahren", wie ein Sprecher erklärt. Jürgen Schubert, Vizepräsident des Bundespolizeipräsidiums, tritt vor die Mikrofone und Kameras deutscher und tschechischer Medienvertreter und sagt über den bilateralen Vertrag zur Polizeiarbeit: "Das ist der modernste, den wir gegenwärtig in Europa haben."

Deutschland und Tschechien wollen noch enger zusammenrücken bei der Verbrechensbekämpfung und bei der Inneren Sicherheit. Hunderte Kollegen beider Länder, sagt der Bundespolizei-Vize, seien in den vergangenen Monaten für die intensivere Kooperation geschult worden. Professionalität und Mentalität seien auf beiden Seiten sehr ähnlich, bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität könne man inzwischen auch von den Tschechen lernen.

Eine große Barriere indes ist geblieben: Nur die allerwenigsten Beamten auf beiden Seiten beherrschen die Sprache des jeweiligen Nachbarn. Holger Uhlitzsch von der Bundespolizeiinspektion Dresden erläutert: Operieren deutsche Polizisten in Tschechien und umgekehrt, so läuft die gesamte Kommunikation über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit mit Dienststellen in Schwandorf/Bayern und Petrovice im Osterzgebirge. Dort sitzen zweisprachige Beamte.

In der Praxis, so berichtet Uhlitzsch, gebe es im Vorgehen zwischen deutschen und tschechischen Polizisten durchaus Unterschiede: "Wir arbeiten viel mit Kommunikation, die Tschechen sind schneller beim unmittelbaren Zwang."

Auch Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) ist gekommen. Der deutsch-tschechische Polizeivertrag hat hier besonders große Bedeutung; 450 Kilometer, mehr als die Hälfte der gemeinsamen Grenzlänge, entfallen auf sächsisches Territorium. Ulbig scheint indes noch geprägt vom Anti-Terror-Kampf und den Pannen im Fall al-Bakr. Bei künftigen gemeinsamen Übungen, so bittet er, solle man doch auch "Terror-Lagen mit ins Blickfeld nehmen". Bundespolizei-Vize Schubert entgegnet später: "Der Fall al-Bakr ist eine rein deutsche Sache."

Das glauben auch die Tschechen. Vize-Innenminister Jiří Nováček erklärt: "Wir sehen bei uns derzeit keine terroristische Bedrohung." Die Nachbarn befürchten jedoch etwas anderes: dass Asylbewerber, deren Anträge in Deutschland abgelehnt werden oder die ihren Schutzstatus verlieren, illegal über die Grenze nach Tschechien kommen. Für ein solches Szenario haben die Tschechen vor einigen Wochen schon mal die schnelle Wiedereinführung der Grenzsicherung trainiert - ohne deutsche Unterstützung.