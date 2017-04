Prozess gegen mutmaßlichen Betrüger am Dresdner Landgericht

erschienen am 18.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Mit dem Verkauf nicht existenter Waren und Kapitalanlageprodukte soll ein aus Herzberg (Brandenburg) stammender Mann sein Leben in Brasilien finanziert haben. Der 28-Jährige muss sich ab Mittwoch wegen Betruges in besonders schwerem Fall vor einer Strafkammer des Dresdner Landgerichts verantworten. Ihm wird vorgeworfen, ab Anfang 2011 insgesamt 69 Geschädigten Computer und Laptops über das Internet verkauft zu haben, die es gar nicht gab, wie ein Gerichtssprecher sagte. Rund 16 000 Euro des Gesamtschadens von 18 400 Euro habe er zurückgezahlt. Zudem soll er mit erfundenen Kapitalanlagen unter anderem im Zusammenhang mit der Fußball-WM insgesamt 246 000 Euro von «Anlegern» erschwindelt haben.

Der Mann wurde im Herbst 2015 in Brasilien verhaftet und im November 2016 ausgeliefert. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage bis Mitte Mai geplant.