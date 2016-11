Prozess um Brand von Flüchtlingsheim: Urteil erwartet

erschienen am 28.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Der Prozess gegen zwei Männer, die Löscharbeiten an einem unbewohnten Flüchtlingsheim in Bautzen behindert haben sollen, geht zu Ende: Heute wird das Urteil am Amtsgericht der Stadt erwartet. Die beiden 21-jährigen Angeklagten haben zu Prozessbeginn eingeräumt, sich am Morgen des 21. Februars im Gefahrenbereich des brennenden Gebäudes aufgehalten zu haben. Sie bestritten aber, einem Platzverweis nicht gefolgt zu sein.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Vorbestraften Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Gleichzeitig müssen sie sich vor dem Jugendschöffengericht für zehn weitere Tatvorwürfe in Zusammenhang mit anderen Straftaten verantworten. Ein dritter mutmaßlicher Störer erschien nicht zur Verhandlung.

Das Großfeuer am 21. Februar 2016 im geplanten Asylbewerberheim sorgte bundesweit für Negativschlagzeilen, auch wegen der Behinderung der Löscharbeiten. Wer den Brand gelegt hat, ist bis unklar.