Prozess zum Mord von 1987 wird zu einem Mammutverfahren

Der im März verhaftete Angeklagte ist nur eingeschränkt verhandlungsfähig. Deshalb darf jeder Prozesstag nicht länger als zwei Stunden dauern. Das Verfahren dürfte sich über Monate hinziehen.

Von Gabi Thieme

erschienen am 12.11.2016



Zwickau/Plauen. Der am 9. April 1987 verübte Mord an einer jungen Frau in Plauen wird ab 12. Dezember vor dem Landgericht Zwickau juristisch aufgearbeitet. Angeklagt ist ein 61 Jahre alter Mann, der am 16. März dieses Jahres in Gera verhaftet wurde. Zur Tatzeit, also vor fast drei Jahrzehnten, wohnte er in Plauen und arbeitete dort als Fleischer und Kranfahrer. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Zwickau lautet auf Mord "zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes und zur Verdeckung eines vorangegangenen Sexualdelikts". Mord ist die einzige Straftat, die nicht verjährt.

Nach "Freie Presse" vorliegenden Informationen könnte sich das Gerichtsverfahren zu einem Mammutprozess ausweiten. Bislang sind bis einschließlich 25. Januar 2017 elf Verhandlungstermine angesetzt. In den Wochen oder gar Monaten darauf soll immer montags und mittwochs verhandelt werden. Wann ein Urteil gesprochen wird, ist derzeit überhaupt noch nicht abzusehen, da der Angeklagte laut einem medizinischen Gutachten an jedem Prozesstag nur maximal zwei Stunden verhandlungsfähig sei. Ob er dann zumindest immer zwei Stunden am Stück dem Prozess folgen kann, ist ebenfalls unklar. Laut einem Nebenklageanwalt seien selbst da noch Unterbrechungen denkbar - in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand des Mannes am jeweiligen Tag. Der Frührentner leidet an den Folgen eines Schlaganfalls von 2012 und befindet sich deshalb auch seit seiner Festnahme im Haftkrankenhaus Leipzig. Bislang blieb der Mann dabei, das Opfer nicht zu kennen und nichts zum Fall sagen zu können. Wegen der Dauer des Prozesses sollen dem Angeklagten inzwischen drei Pflichtverteidiger zugestanden worden sein.

Die beiden Brüder des Opfers und auch die Eltern der damals 18-Jährigen werden im Prozess als Nebenkläger auftreten und sich auch durch Anwälte vertreten lassen. Rechtsanwalt Herbert Posner sagte, dass die Familie das Geschehen bis heute nicht loslasse, die Belastung durch einen so lange ungeklärten Fall sei immer gegenwärtig. Die Angehörigen hätten ein Recht zu erfahren, wie ihre Tochter gestorben ist und wie viel Leid damit einher ging. Er werde allerdings den Eltern angesichts ihres Alters und ihres Gesundheitszustandes davon abraten, persönlich im Gericht zu erscheinen.

Heike Wunderlich wurde am 9. April 1987 im Voigtsgrüner Wald bei Plauen vergewaltigt und erdrosselt. Die 18-Jährige war damals mit ihrem Moped auf dem Weg von der Volkshochschule Plauen nach Altensalz, wo sie wohnte. Ihre Leiche wurde am nächsten Tag von einem NVA-Soldaten gefunden. Die Ermittlungen verliefen wegen aussichtsloser Spurenlage im Sande, die Akten wurden zwei Jahre nach dem Verbrechen zunächst geschlossen.

1999 wurden die Ermittlungen angesichts der Fortschritte auf dem Gebiet von DNA-Analysen neu aufgenommen und am Tatort sichergestellte Gegenstände im LKA Dresden mit immer feiner werdenden Methoden auf DNA-Spuren untersucht. 16 Jahre vergingen, bis das LKA im Februar dieses Jahres einen "Treffer" meldete. Die DNA des gesuchten Mörders stimmte mit der eines Mannes in der bundesweiten Straftäterdatei überein. Dort war der vorbestrafte Geraer wegen anderer Delikte bereits erfasst.