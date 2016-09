Psychologen diskutieren Ã¼ber Wahlerfolge der AfD

Psychologen diskutieren über Wahlerfolge der AfD

erschienen am 20.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das Erstarken des Rechtspopulismus' in Deutschland und Europa ist am Dienstagabend Thema einer Diskussionsrunde in Leipzig. Im Rahmen des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP) wollen vier Wissenschaftler sozialpsychologische Erklärungen für die Wahlerfolge der AfD und die Polarisierung in der Gesellschaft geben. Die Diskussion ist öffentlich. Sie beginnt um 17.00 Uhr im Hörsaal 3 der Universität Leipzig, wie die Hochschule mitteilte. Der DGP-Kongress dauert vom 18. bis zum 22. September.