PÃ¼ckler-Briefe an Schloss Branitz verliehen

Pückler-Briefe an Schloss Branitz verliehen

erschienen am 24.09.2016



Cottbus (dpa) - Queen Elisabeth II. schenkte bei ihrem Deutschland-Besuch im Jahr 2015 Bundespräsidenten Joachim Gauck eine Erstausgabe von Pückler-Briefen aus dem 19. Jahrhundert - diese sind künftig in Cottbus zu sehen. Die vier Bände der «Briefe eines Verstorbenen» wurden am Samstag vom Bundespräsidialamt als Dauerleihgabe im Schloss Branitz übergeben und kommen in die Bibliothek. Das Schloss war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871). Der Adlige war ein leidenschaftlicher Gartengestalter. Am bekanntesten ist Pücklers Muskauer Park im sächsisch-polnischen Grenzgebiet - die Anlage gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.