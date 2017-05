Quadfahrer prallt gegen Schild und wird schwer verletzt

erschienen am 22.05.2017



Zwickau (dpa/sn) - Ein Quadfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt worden. Der 53-Jährige fuhr mit dem kleinen Geländefahrzeug in einer Kurve zu schnell und kam von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde herunter geschleudert und prallte gegen ein Verkehrsschild. Er kam in ein Krankenhaus.