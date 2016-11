RB Leipzig: Aufsteiger-Duell Spitzenposition verteidigen

erschienen am 25.11.2016



Leipzig (dpa) - Tabellenführer RB Leipzig will mit einem Sieg im Aufsteiger-Duell an heute Abend seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga verteidigen. Allerdings erwartet Trainer Ralph Hasenhüttl beim SC Freiburg ein sehr schweres Spiel gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe. Der Österreicher muss erneut seine Viererkette umbauen, nachdem sich Marvin Compper beim Sieg in Leverkusen eine Kapselverletzung zugezogen hatte. Für ihn könnte Benno Schmitz auf die rechte Verteidigungsseite rücken. Offen bleibt, ob der leicht angeschlagene Naby Keita rechtzeitig auskuriert ist. RB ist seit elf Spielen ungeschlagen. Die Leipziger sind das 15. Team der Geschichte, das als Aufsteiger die Bundesliga-Spitze erklomm.