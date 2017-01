RB Leipzig startet ins Trainingslager

erschienen am 04.01.2017



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig fliegt an diesem Mittwoch in sein achttägiges Trainingslager nach Portugal. Trainer Ralph Hasenhüttl und sein Team werden von Berlin aus in den Süden des Landes starten. In Lagos an der Algarve wird die Mannschaft in einem Resort mit zwei eigenen Rasenplätzen bis zum 12. Januar wohnen. Geplant sind im Trainingslager zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auch zwei Testspiele. Am Samstag tritt RB in Albufeira gegen Ajax Amsterdam ein, der Gegner für die Partie am 11. Januar steht noch nicht fest. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Leipziger am 21. Januar zuhause gegen Eintracht Frankfurt. RB ist Tabellenzweiter mit 36 Punkten hinter dem FC Bayern München (39).