RB Leipzig verliert Testspiel gegen Ajax mit 1:5

erschienen am 07.01.2017



Ferreiras (dpa) - Aufsteiger RB Leipzig ist mit einer klaren Niederlage in die Testspiele zur zweiten Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga gestartet. Der völlig enttäuschende Tabellenzweite unterlag am Samstag im südportugiesischen Ferreiras dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam mit 1:5 (0:3).

Der ehemalige Bundesliga-Profi Amin Younes war mit drei Toren (21./39./46.) und einer Vorlage zum Treffer von Kasper Dolberg (37.) maßgeblich am Sieg des Tabellenzweiten der Eredivisie beteiligt. Zudem traf Anwar El Ghazi (81.). Davie Selke konnte für die Leipziger, die sich seit Mittwoch im nahegelegenen Lagos im Vorbereitungscamp befinden, lediglich verkürzen (63.).