RB Leipzig will bei Borussia Dortmund bestehen

erschienen am 04.02.2017



Leipzig (dpa/sn) - RB Leipzig will heute im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund für das nächste Achtungszeichen in der Fußball-Bundesliga sorgen. Der Aufsteiger muss zwar auf den grippekranken Top-Torjäger Timo Werner und den letztmals rot-gesperrten Mittelfeldspieler Emil Forsberg verzichten. Aber der ebenfalls von einer Grippe noch nicht vollständig genesene Trainer Ralph Hasenhüttl hat einen engagierten Auftritt des Tabellen-Zweiten angekündigt. Ein Punkt beim Tabellen-Vierten wäre eine riesen Sache, sagte Hasenhüttl.

Doch im mit über 81 000 Fans ausverkauften Signal-Iduna-Park sind die Borussen seit 29 Heimspielen ungeschlagen. Aber das Moment spricht für die Leipziger, die ihr letztes Spiel gegen Hoffenheim mit 2:1 gewannen. Dortmund kam gegen Mainz nur zu einem 1:1. Und die Borussen müssen siegen, wollen sie den Rückstand von derzeit elf Punkten auf RB nicht noch größer werden lassen. Spitzenreiter in der Liga ist Rekordmeister und Titelverteidiger Bayern München mit drei Punkten mehr als Leipzig.