RB-Trainer gegen ReformvorschlÃ¤ge fÃ¼r die Bundesliga

RB-Trainer gegen Reformvorschläge für die Bundesliga

erschienen am 20.09.2016



Leipzig (dpa) - Trainer Ralph Hasenhüttl von Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig hat sich gegen Reformvorschläge für die deutsche Fußball-Eliteliga ausgesprochen. «Die Meisterschaft ist der ehrlichste und am schwersten zu erringende Titel, schwerer als die Champions League», sagte Hasenhüttl am Dienstag. Gefragt sei die konstanteste Leistung über eine ganze Saison hinweg.

Er bezog sich mit seiner Äußerung auf Reformvorschläge des ehemaligen Ligapräsidenten Wolfgang Holzhäuser, der Playoff-Spiele unter den vier Erstplatzierten der Meisterschaft ins Gespräch gebracht hatte. Hasenhüttls Dortmunder Kollege Thomas Tuchel hatte sich am Montag hingegen offen für Holzhäusers Anregungen gezeigt.

«Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn bei Halbzeit der Saison der Achte noch Meister werden kann», widersprach Hasenhüttl. «Eine Mannschaft jede Woche so einzustellen, dass man drei Punkte holen muss - auch gegen den kleinsten Verein - das macht doch die Meisterschaft aus.» Wer am Ende einer Saison vorn sei, solle deutscher Meister sein. «Und wenn es mit 15 Punkten Vorsprung ist, dann ist er eben diese 15 Punkte besser.»