Rabiater Rollstuhlfahrer verletzt 85-Jährige

erschienen am 30.01.2017



Leipzig. Eine 85-Jährige ist am Wochenende in Leipzig von einem Rollstuhlfahrer angegriffen worden. Die Frau war mit ihrer Tochter unterwegs, als sich hinten der Unbekannte von hinten näherte und die 85-Jährige erfasste. Die Frau stürzte. Als die Tochter von dem Rollstuhlfahrer Erklärung verlangte, schimpfte er los und fuhr davon. Der Rettungsdienst brachte sie mit von Hämatomen übersätem Bein und Unterarm in ein Krankenhaus. (fp)