Radfahrer in Leipzig schwer verletzt

erschienen am 06.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Leipzig ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 37 Jahre alter Autofahrer hatte seinen Wagen angehalten und die Fahrertür geöffnet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei übersah er am Mittwochabend den von hinten kommenden Radfahrer. Der 19-Jährige stieß gegen die geöffnete Tür und stürzte.