Radfahrer mit Drogen und Waffe im Gepäck gestoppt

erschienen am 27.04.2017



Meerane (dpa/sn) - Mit Drogen und einer Waffe im Gepäck ist ein Radfahrer der Polizei in Meerane (Landkreis Zwickau) am Mittwochabend ins Netz gegangen. Der 21 Jahre alte Mann habe versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer stürzte jedoch. Polizisten fanden anschließend verschiedene Drogen und eine Schreckschusswaffe bei dem Mann. Einen gültigen Waffenschein besitzt der 21-Jährige nicht.