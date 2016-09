Radfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

erschienen am 17.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Leipzig tödlich verunglückt. Der 77-Jährige beachtete beim Überqueren einer Straße ein fahrendes Auto nicht, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte. Der Mann verstarb am Freitag infolge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 3500 Euro.