Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

erschienen am 29.08.2016



Zwickau (dpa/sn) - Ein 49 Jahre alter Radfahrer ist in Zwickau mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 27-jährige Autofahrer erfasste den Mann am Sonntagabend auf dem Radweg, als er von einem Parkplatz auf die Straße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die schweren Kopfverletzungen des Radfahrers mussten im Krankenhaus behandelt werden.