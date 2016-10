Radfahrer von Unbekanntem mit Clown-Maske geschlagen

erschienen am 24.10.2016



Hoyerswerda (dpa/sn) - Ein 17-Jähriger ist am frühen Montagmorgen in Hoyerswerda (Landkreis Görlitz) von einem Mann mit Clown-Maske attackiert worden. Nach Angaben der Polizei sprang der Unbekannte aus einem Gebüsch und schlug ihn mit einem Knüppel auf den Arm, als der Jugendliche mit dem Fahrrad vorbei fuhr. Der Junge informierte seine Mutter und ließ sich im Krankenhaus behandeln. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. In den vergangenen vier Wochen wurden in den Landkreisen Bautzen und Görlitz bisher sieben Fälle registriert, in denen Unbekannte mit Clown-Maske auffielen.