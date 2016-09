Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto getötet

Bautzen/Görlitz (dpa/sn) - Eine 60-jährige Radfahrerin ist am Montag in Bautzen in der Oberlausitz beim Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, wollte sie eine Kreuzung geradeaus überqueren und wurde vom abbiegenden Wagen einer 70-Jährigen erfasst und stürzte. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb.