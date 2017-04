Radfahrerin gerät unter Lastwagen

erschienen am 20.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Eine Fahrradfahrerin ist in Dresden-Leuben tödlich verunglückt. Die 65-Jährige geriet am Donnerstag unter einen Lastwagen und starb noch am Unfallort an der Pirnaer Landstraße. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es zu dem Unglück, als ein neben der Frau fahrender Lastwagen nach rechts in die Stephensonstraße abbog. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter der Dresdner Telefonnummer 483 22 33 zu melden.