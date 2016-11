Radfahrerin stürzt vor Straßenbahn und wird tödlich verletzt

erschienen am 03.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Eine 48-jährige Radfahrerin ist in Leipzig vor eine Straßenbahn gestürzt, von ihr überrollt und tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte zuvor ein 54 Jahre alter Autofahrer die Tür seines rechts eingeparkten Wagens geöffnet, woraufhin die Frau ausweichen musste. Dabei sei sie auf die Straßenbahngleise gestürzt. Eine herannahende Tram habe nicht mehr bremsen können und die 48-Jährige am Donnerstagnachmittag überrollt. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Um sie zu bergen, musste die Feuerwehr die Straßenbahn den Angaben zufolge mit einem Kran anheben.