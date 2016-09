Radfahrerin von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

erschienen am 20.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Eine Radfahrerin ist in Leipzig von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Genaue Angaben zum Unfallhergang lägen noch nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin. Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Die junge Frau starb noch am Unfallort. Am Mittwoch solle das Geschehen rekonstruiert werden, um den Unfallhergang zu klären, hieß es.