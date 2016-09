Rangnick: Habe keinen Kontakt zum englischen FuÃŸballverband

Wie kommt der Plastikmüll ins Meer?

Tomicek

In einer Dokumentation habe ich gehört, dass pro Sekunde 250 Kilogramm Plastikmüll im Meer landen. Wie kommt der Plastemüll in diesen Mengen ins Meer? Durch Entsorgung von Plaste in unseren Flüssen, durch Abfallentsorgung von Schiffen, durch fehlende Recyclingmaßnahmen in der Entwicklungsländern? (Diese Frage stellte Bernd Stemmler per E-Mail.)