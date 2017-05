Rangnick startet nach Saisonende mit Verhandlungen

erschienen am 13.05.2017



Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick will nach dem Saisonende der Fußball-Bundesliga in gut einer Woche die Vertragsverhandlungen mit potenziellen Neuzugängen forcieren. «Zu Spielern, die für uns interessant sein könnten, haben wir schon frühzeitig Kontakte geknüpft. Doch zum Teil geht es für die aktuellen Vereine dieser Spieler noch um das Erreichen ihrer Saisonziele. Deshalb werden wir erst richtig loslegen, wenn die Saison komplett vorbei ist», sagte Rangnick am Freitagabend beim «Sportbuzzer Fantalk 3.0» in Leipzig. Im Gespräch sind fünf bis sechs Neuzugänge.

Zugleich bekräftigte Rangnick, bei seiner Jugendstrategie zu bleiben. Auch wenn die kommende Saison mit der Doppelbelastung von Champions League und Bundesliga eine große Herausforderung werde. «Aber wir freuen uns darauf. Dabei setzen wir weiterhin auf ein Team mit jungen, hungrigen Spielern. Mit dieser Philosophie stehen wir aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen daran anknüpfen. Jeder ist heiß auf die neuen Aufgaben, jeder will die Sache hier vorantreiben», sagte Rangnick. Mit rund 23 Jahren Durchschnittsalter hat Leipzig den jüngsten Bundesliga-Kader.