Rassistische Pöbelei bei Bautzener Theaterfest

erschienen am 10.05.2017



Bautzen (dpa/sn) - Die Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz ermitteln wegen rassistischer Kommentare während des Bautzener Theaterfestivals «Willkommen anderswo.» Darsteller hätten angegeben, in der vergangenen Woche von Unbekannten rassistisch beleidigt worden zu sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nun sollen die Aussagen geprüft werden. Eigenen Angaben zufolge war die Polizei während der Theateraufführungen vor Ort, rassistische Beleidigungen seien dabei nicht bekannt geworden, hieß es.

Vom 4. bis zum 7. Mai gastierten rund 130 Teilnehmer aus ganz Deutschland für das Theaterfestival in Bautzen, in acht Vorstellungen standen einheimische und geflüchtete Jugendliche gemeinsam auf der Bühne. «Die Stimmung war eigentlich toll», sagte eine Sprecherin des Bautzener Theaters. Erst am Sonntag, während einer abschließenden Podiumsdiskussion, hätte das Theater von der rassistischen Pöbelei erfahren. Demnach seien zuvor einige Teilnehmer auf dem Weg vom Theater zum Steinhaus beleidigt worden.