Rathenow: Stasi-Kinosaal gehÃ¶rt zur Runden Ecke

Rathenow: Stasi-Kinosaal gehört zur Runden Ecke

erschienen am 18.08.2016



Leipzig/Dresden (dpa/sn) - In den Streit um den ehemaligen Kinosaal der Stasi in Leipzig hat sich der Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Lutz Rathenow, eingeschaltet. «Es ist völlig undenkbar, dass dieser beeindruckende und für Veranstaltungen vom Museum in der Runden Ecke vielfältig genutzte Saal perspektivisch nicht mehr zum Museum gehören soll», erklärte Rathenow am Donnerstag. Es gehöre zum Nutzungskonzept, dass das Stasi-Museum die Hinterlassenschaften der Stasi in den originalen Räumen präsentiert.

Der Leiter der Gedenkstätte, Tobias Hollitzer, hatte in der vorigen Woche erklärt, die Stadt wolle dem Museum die Nutzung des Saals dauerhaft entziehen. Ein Stadtsprecher wies diese Darstellung zurück. Der Saal solle als gemeinsamer Veranstaltungsort für die Gedenkstätte und das Leipziger Schulmuseum dienen, bekräftigte er auch am Donnerstag noch einmal. Das sei vertraglich so vereinbart. «Es ist nicht die Rede davon, den Saal der Gedenkstätte wegzunehmen.»