Ratherrenwiegen in Oschatz erbringt 2511 Euro für Turnverein

erschienen am 20.12.2016



Oschatz (dpa/sn) - Beim traditionellen Oschatzer Ratsherrenwiegen haben die 26 Stadträtinnen und -räte sowie Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) zusammen 2516 Kilogramm auf die Waage gebracht. Das teilte Stadtsprecherin Anja Seidel am Dienstagabend nach der letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr mit.

Damit entsprach das Durchschnittsgewicht der Volksvertreter und des Rathaus-Chefs 93 Kilogramm. Multipliziert mit 27 ergibt das eine Summe von 2511 Euro, die die Ratsfrauen- und -herren sowie Kretschmar jetzt an den Oschatzer Turnverein 1847 zahlen werden.

Das Ratsherrenwiegen erfolgte wieder auf dem Nachbau der Personenstuhlwaage von 1862. Im Vorjahr hatte der Brauch ein Gesamtgewicht von 2486 Kilogramm oder durchschnittlich 92 Kilogramm ergeben.