Raubzug: Erneut Einbruch in Dresdner Kaufhaus

erschienen am 19.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Auf den Tag genau einen Monat nach dem ersten Einbruch haben unbekannte Diebe erneut das Dresdner Karstadt-Warenhaus heimgesucht. Sie räumten nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Erdgeschoss des Kaufhauses an der Prager Straße wieder mehrere Vitrinen leer und erbeuteten eine unbekannte Menge Schmuck. Wie in der Nacht zum 19. September gelangten sie in das Gebäude, indem sie Glastüren zum Parkplatz hin einschlugen. Mit ihrer Beute flüchteten sie durch den gegenüberliegenden Eingang, wobei sie auch dort Scheiben zerstörten. Die Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang der Taten. Eine «heiße Spur» im ersten Fall gibt es bisher nicht.