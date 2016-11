Rauchmelder verhindert Schlimmeres: Rentnerpaar im Krankenhaus

erschienen am 26.11.2016



Löbau (dpa/sn) - Ein Rentner-Ehepaar ist in der Nacht zum Samstag im Löbauer Ortsteil Ebersdorf von einem Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen worden. Da war ihre Küche bereits voller Qualm, nachdem ein Toaster wegen eines technischen Defekts entflammt war, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Der 79-Jährige konnte den Brand löschen, bevor die von seiner Frau alarmierte Feuerwehr eintraf. Er und die 76-Jährige erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht. In ihrem Zuhause entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro.