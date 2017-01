Razzia gegen Drogendealer am Dresdner Hauptbahnhof

erschienen am 25.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Bei einer Razzia gegen Rauschgiftkriminalität am Hauptbahnhof in Dresden sind zwölf Männer im Alter von 23 bis 46 Jahren sowie eine 34-Jährige festgenommen worden. Vier von ihnen sollten am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Bei der Aktion am Dienstagabend waren 44 Beamte sowie Spürhunde im Einsatz. Insgesamt wurden 20 Menschen kontrolliert. Die Razzien sollen fortgesetzt werden.