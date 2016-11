Razzia gegen rechtsextreme "Kameraden" in Dresden

Sechs von 17 Beschuldigten in Haft - Verbindung zur "Gruppe Freital"

Von Jens Eumann

erschienen am 30.11.2016



Dresden. Unter dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung sind am Mittwoch bei groß angelegten Razzien im Raum Dresden sechs Personen in Haft genommen worden. Sie gelten als Hauptbeschuldigte eines Verfahrens, das der Generalstaatsanwalt gegen 17 Anhänger der "Freien Kameradschaft Dresden" führt. Beim Zugriff durchsuchten Beamte des Sonderdezernats politische Kriminalität (Ines) und des Operativen Abwehrzentrums des Landeskriminalamts 18 Wohnungen in Dresden und Heidenau. Beschuldigt sind 15 Männer beziehungsweise Heranwachsende und zwei Frauen. Sie stehen im Verdacht, in wechselnder Besetzung an 14 Straftaten, darunter dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, versuchter Brandstiftung, schwerem Landfriedensbruch, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen beteiligt gewesen zu sein. Bei Straftaten an Asylunterkünften in Freital, Heidenau und Dresden traten sie in Erscheinung sowie bei weiteren Delikten gegen Asylsuchende und politische Gegner.

Nach Erkenntnissen der Rechtsextremismus-Expertin der Linken- Landtagsfraktion, Kerstin Köditz, war die Gruppe "eng vernetzt" mit der unter Terrorverdacht stehenden "Gruppe Freital". Laut Köditz nahmen Mitglieder der Kameradschaft am Angriff der Freitaler auf das alternative Wohnprojekt "Mangelwirtschaft" in Dresden im Oktober 2015 teil. "Endlich wird eingeschritten", sagt Köditz, die das Zögern der Behörden "Fehleinschätzungen" zuschreibt. "Man geht zu sehr von in sich geschlossenen Einzelgruppen aus. Ich sehe stattdessen einen hohen Grad der Vernetzung", sagt die Abgeordnete.

Während die Rädelsführer der "Gruppe Freital" sich wegen ihrer Sprengstoffanschläge auf Asylunterkünfte zum Vorwurf des Terrorismus verantworten müssen, beläuft sich der Vorwurf bei der Dresdner Kameradschaft lediglich auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das Strafgesetz unterscheidet zwischen beidem nach Schweregrad der Straftaten. Der Terrorverdacht setzt geplante Delikte wie Mord, Totschlag oder Entführung voraus.

Angesichts des angeblichen Zusammenwirkens der "Freien Kameradschaft Dresden" mit der "Gruppe Freital" sei die Unterscheidung, die Behörden zwischen beiden Gruppen ziehen, für sie nicht nachvollziehbar, sagt Köditz.