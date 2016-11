Regierung beschließt Aktionsplan für behinderte Menschen

erschienen am 08.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Vergabe von Fördermitteln soll in Sachsen künftig daran geknüpft werden, ob der Antragsteller für Barrierefreiheit sorgt. Das ist ein Ziel des sächsischen Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, den das sächsische Kabinett am Dienstag verabschiedete. Nach den Worten von Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) haben rund 450 000 Bürger des Freistaates eine schwere Behinderung - das ist rund jeder Zehnte Einwohner. Insgesamt seien 680 000 Menschen in irgendeiner Form betroffen. Allein diese Zahlen würden zeigen, wie wichtig der Aktionsplan sei.

Klepsch sprach davon, dass ihr der Plan ein Herzensanliegen ist. Das Papier enthalte auf 125 Seiten nicht nur strategische Überlegungen, sondern auch konkrete Maßnahmen. So soll unter anderem ein Informationsportal für Behinderte entstehen. Klepsch zufolge müssten Barrieren in den Köpfen der Menschen verschwinden: «Es gibt viele gut ausgebildete Menschen mit Behinderung, die aber trotzdem nur schwer einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden.»

In Sachsen läuft derzeit eine Kampagne unter dem Titel «Behindern verhindern - Zeit für barrierefreies Handeln». Der Aktionsplan soll laufend fortgeschrieben und nach zwei Jahren evaluiert werden.