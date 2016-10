Regierung verletzt Auskunftsrechte der Linken

Hat eine Mehrheit immer Recht? Im Parlament geht es auch um die Minderheiten, sagt das Verfassungsgericht. Erst recht in heiklen Geldfragen.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 27.10.2016



Leipzig. Als der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders im April 2015 zu einer Pegida-Kundgebung in die Dresdner Flutrinne kam, um dort als bisher prominentester Vertreter der europäischen Rechten zu sprechen, wurde er vom Innenministerium wie ein Staatsgast hofiert. Schwarze Limousine, Eskorte, Personenschutz, Blaulicht - in rasanter Fahrt ging es vom und zum Flugplatz. Als die Opposition Details für den ungewöhnlichen Einsatz verlangte, blockte Minister Markus Ulbig (CDU) ab.

Die Leipziger Linken-Abgeordnete Juliane Nagel ließ nicht locker und verlangte weiter Auskunft über das Ausmaß des Einsatzes und seiner Kosten. Ulbig verweigerte die Auskunft. "Aus Sicherheitsgründen werden zu der genauen Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge und Polizeibediensteten keine Auskünfte gegeben", teilte er dem Parlament mit. Schließlich klagte Nagel vor dem Verfassungsgericht wegen Verletzung ihrer von der Verfassung garantierten Auskunftsrechte gegenüber der Regierung. Nun bekam sie in vollem Umfang Recht.

Die Richter ermahnten bereits zum wiederholten Mal die Landesregierung, das Fragerecht des Parlaments genau zu achten. Das habe sie verletzt, "da sie die Kleine Anfrage ohne ausreichende Begründung nicht vollständig beantwortet hat", heißt es. Eine Antwort zum Wilders-Besuch steht weiter aus.

Als die CDU/SPD-Koalition im März 2015 die bisher größte Erhöhung der Abgeordnetenbezüge im Eiltempo durchzog, haben die Regierungsfraktionen ebenfalls die parlamentarische Minderheit ausgebootet. So liest sich ein zweites Urteil der Verfassungsrichter. Damals war das Plus von 1000 Euro im Monat sowie eine Absenkung des Renteneintrittsalters auf 63 Jahre in einem Gesetzespaket versteckt. Eine notwendige Expertenanhörung wurde so knapp anberaumt, dass ein sachgerechtes Verfahren unmöglich war. Die Oppositionsfraktionen seien in ihrem Recht auf "chancengleiche Teilhabe" an diesen Prozessen missachtet worden, urteilten die Richter. "Gerade bei Diätenfragen achtete das Parlament bisher auf Transparenz und Gründlichkeit", sagte Kläger Klaus Bartl, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion. Die Opposition lehnte seinerzeit die Aufstockung ab. Bartl sprach von einem "richtungsweisenden Urteil".

Der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jens Michel, reagierte auf das Urteil. Man werde künftig "die vom Verfassungsgericht aufgestellten Maßstäbe selbstverständlich beachten", sagte er.