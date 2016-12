Regiobahn stellt Notfahrplan vor: weniger Ausfälle

Noch immer stehen die meisten der neuen Elektrozüge bei der Mitteldeutsche Regiobahn wegen Defekten auf unbestimmte Zeit in den Werkstätten. Mittlerweile gibt es einen Notfahrplan und in der Not ist sogar ein Reichsbahn-Waggon im Einsatz.

Leipzig (dpa/sn) - Bei der von zahlreichen technischen Defekten geplagten Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) sollen am Wochenende mehr Züge fahren als in den vergangenen Tagen. Insgesamt 15 Fahrzeuge des Typs Coradia Continental sowie mehrere geliehene Ersatzzüge würden am Wochenende die Linien RE3, RB30 und RB45 bedienen, teilte die MRB am Freitag mit. Der RE3 (Dresden-Hof) soll demnach stündlich fahren, ebenso die RB 30 (Dresden-Zwickau) und die sogenannten Verdichterzüge. Die RB45 (Chemnitz-Elsterwerda) soll am Freitag wieder im Regelfahrplan verkehren.

Wegen Schäden an Rädern und Türen hatten zahlreiche Züge des Typs Coradia Continental in die Werkstatt gemusst. Die Züge werden laut MRB im Drei-Schicht-System im Eisenbahnbetriebshof in Chemnitz sowie im Braunschweiger Werk des französischen Herstellers Alstom instand gesetzt.