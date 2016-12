Regionalbahn: Alstom will defekte Züge bis Montag instandsetzen

erschienen am 08.12.2016



Chemnitz. Nach den massiven Zugausfällen und tageweise gültigen Notfahrplänen in dieser Woche kann die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) womöglich ab Montag wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Der Hersteller Alstom kündigte am Donnerstag an, er könne die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ab nächster Woche garantieren. Um weitere außerplanmäßige Ausfälle im Zuge der Gewährleistung bedienen zu können, habe man das eigene Team in Chemnitz verstärkt, teilte Alstom mit.

Vor allem wegen Schäden an den Rädern sind derzeit noch 16 von 29 Zügen des Typs Coradia Continental nicht einsatzbereit. Ein "ungewöhnlicher Verschleiß an den Rädern" ist Alstom zufolge der Hauptgrund für die Ausfälle. Die Ursachen dafür würden noch geprüft. Auch am Freitag gilt ein Notfahrplan.

Wegen des massiven Ausfalls greift die Mitteldeutsche Regiobahn auch auf museumsreife Wagen zurück. Auf der Linie RB30 von Dresden über Zwickau nach Hof wird in dem von der Preßnitztalbahn geliehenen Zug ein Reisewaggon der früheren Deutschen Reichsbahn (DR) eingesetzt.

Betroffen von den Ausfällen sind die drei Linien RE3 von Dresden nach Hof, RB30 von Dresden nach Zwickau und RB45 von Chemnitz nach Elsterwerda. Nachdem auf der Linie RB45 am Mittwoch alle Verbindungen ersatzlos gestrichen worden waren, nahm die MRB am Donnerstagmorgen die Fahrten im Zwei-Stunden-Takt wieder auf. (jdf/dpa)