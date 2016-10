Regnerisches Wochenende

erschienen am 07.10.2016



Leipzig (dpa) - Das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt herbstlich und dauergrau. Es gebe immer wieder Niederschläge, sagte Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig am Freitag. Die Temperaturen lägen dabei um die zehn Grad Celsius. Auch zum Wochenbeginn solle es regnerisch bleiben.