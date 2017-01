Reiche Gemeinden unter Druck: "Wir sitzen nicht auf Goldbarren"

Wer gut wirtschaftet, bei dem kassiert der Freistaat kräftig ab. Auch ein neuer Kompromiss über eine geringere Belastung kann die Wogen nicht glätten.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 01.01.2017



Dresden. Nehmt den Reichen - gebt den Armen. Was nach dem Robin-Hood-Prinzip klingt, ist in den kommunalen Finanzbeziehungen ein Dauerproblem. So bedient sich in Sachsen der Freistaat bei jenen Gemeinden, die auf den ersten Blick ein gutes Steueraufkommen haben. Sie müssen bis zur Hälfte ihre Überschüsse abführen - als Soli-Beitrag für ärmere Orte, wie es offiziell heißt. Doch das Land greife den Betroffenen zu tief in die Taschen, sagt ein aktuelles Gutachten anhand eines bundesweiten Vergleichs. Demnach liegt der Freistaat einsam bei der als "Reichensteuer" geltenden Umlage an der Spitze.

In Sachsen nimmt etwa jede elfte der 426 Gemeinden mehr Steuern ein, als sie nach Berechnungen des Freistaats zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchte. 2016 waren es 39, derzeit gilt das für 33 Orte, 18 davon in Südwestsachsen. Sie profitieren stark von den Gewerbesteuern ansässiger Unternehmen, was konjunkturelle Schwankungen einschließt. So soll nach Zahlen aus dem Finanzministerium Niederwürschnitz als "ärmster Reicher" in diesem Jahr ganze 2781 Euro und das vogtländische Steinberg als größter regionaler Zahler knapp 1,8 Millionen Euro überweisen. Mehr kommt in Sachsen nur aus Wachau (3,9 Millionen Euro) bei Bautzen und Nünchritz (4,8 Millionen Euro) bei Meißen. Insgesamt erwartet die Landeskasse 19,6 Millionen Euro.

Alle "Reichen" bekommen keine Grundfinanzierung mehr vom Staat und müssen jeden über den Eigenbedarf hinausgehenden Euro teilen. Die Höhe hängt davon ab, wie häufig ein Ort in diese Lage gerät: Bis Ende 2016 waren es beim ersten Mal 30Prozent, beim zweiten 40 und ab dem dritten in der Regel 50 Prozent. Ab 2017 sinken die Abgabequoten leicht. Für den Freistaat lohnt sich diese Umlage: Seit ihrer Einführung 2009 bis zum Jahresende kommen 200 Millionen Euro zusammen.

Diesen Gemeinde-Soli gibt es in allen Bundesländern, jedoch mit großen Unterschieden. So liegt nach einem Gutachten der Brüggen Rechtsanwaltsgesellschaft Dresden der durchschnittliche Höchstsatz bei 27,8 Prozent, also deutlich unter sächsischem Niveau. Autor Georg Brüggen, vor 15 Jahren noch Staatskanzleichef in Sachsen, kommt zu dem Schluss: Der Freistaat Sachsen verfügt über "das restriktivste, unflexibelste sowie das mit der ... Höchstabschöpfungsquote ausgestattete Abschöpfungsmodell aller deutschen Länder". Das Papier warnt, wirtschaftliche Anreize für gut laufende Kommunen zu ersticken.

Seit Jahren laufen Orte wie Hartmannsdorf, Halsbrücke und Weißenborn (alle Mittelsachsen) Sturm gegen übermäßige Belastungen. Ihr Ziel war ursprünglich ein Einheitssatz von 30 Prozent. Die CDU/SPD-Koalition hat jüngst mit dem neuen Doppelhaushalt einen ersten Schritt der Entlastung getan. Es bleibt aber bei einem Drei-Stufen-Modell, nur die Höhe der Abschöpfung wurde ab diesem Jahr auf 30, 35 und 40 Prozent gesenkt. "Es ist ein Kompromiss, zufrieden sind wir nicht", sagte Andreas Beger, Bürgermeister von Halsbrücke. "Wir sitzen nicht auf Goldbarren." Amtskollegen von ihm sehen sich "für gutes Wirtschaften bestraft".

Als "reiche" oder in der Behördensprache "abundant" genannte Gemeinde zu gelten, habe auch zahlreiche Nachteile, argumentieren Bürgermeister. Dazu gehöre der Ausschluss aus Förderprogrammen. Florierende Gewerbegebiete oder große Einzelunternehmen verursachten Mehrkosten an der örtlichen Infrastruktur. Zudem birgt die Gewerbesteuer Risiken. Sie kann - wie kürzlich im Fall des Energieriesens Vattenfall geschehen - auch noch nach Jahren zurückgefordert werden. Boxberg in der Lausitz traf es mit 15 Millionen Euro. Vom Freistaat gibt es von der darauf zuvor gezahlten Umlage nichts zurück, wie ein Sprecher des Finanzministeriums bestätigte. Das sei ungerecht, macht auch das Gutachten deutlich.

Aus ähnlichen Gründen klagen Orte deutschlandweit. Erst im August traten 72 Kommunen vor das nordrhein-westfälische Verfassungsgericht - und wurden abgewiesen. Die Gemeinden beklagten die Umlage als einen Eingriff in ihre kommunale Finanzhoheit. Nun sollen Bundesgerichte angerufen werden. Als "Reichensteuer"-Rebell macht die brandenburgische Stadt Liebenwalde von sich reden. Sie weigert sich seit Jahren zu zahlen. Die Landesregierung droht mit einer Kassenpfändung von 22 Millionen Euro. Nur die Stadt klagt derweil mit sechs anderen Kommunen beim Bundesverfassungsgericht, was ihr einstweilig Rechtsschutz garantiert.