Relativ viele Kita-Plätze in Sachsen

erschienen am 30.12.2016



Köln/Dresden (dpa/sn) - Sachsen hat für fast 94 Prozent der Kinder unter drei Jahren einen Kita-Platz. Das geht aus einer bisher unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach finden in Sachsen die Eltern von 6,1 Prozent aller Kleinkinder, für die wegen der Erwerbstätigkeit der Eltern ein Bedarf besteht, derzeit keinen Betreuungsplatz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Bundesweit sind es 10,4 Prozent. Die meisten Plätze fehlen in Bremen, wo 14,2 Prozent der Kinder keinen Platz haben. Am besten ist die Abdeckung in Brandenburg, wo für nur 4,1 Prozent der unter Dreijährigen Betreuungsplätze fehlen.