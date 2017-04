Renaissanceflügel im Schloss eröffnet

Dresden (dpa) - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben die neuen Ausstellungen der Rüstkammer als Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Wiedereröffnung des Residenzschlosses im Jahr 2021 gefeiert. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sprach zum Festakt am Samstag in Dresden von einem «bedeutenden Schauplatz sächsischer Geschichte». Mit den Schauen «Auf dem Weg zur Kurfürstenmacht» und «Kurfürstliche Garderobe» ist zugleich der Renaissanceflügel von Sachsens bedeutendster Kulturbaustelle eröffnet worden. Der im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gebäudekomplex entsteht seit 1990 wieder neu. Läuft laut SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann alles nach Plan, soll das Museumszentrum als «Residenz der Kunst und Wissenschaft» im Jahr 2021 vollendet sein.