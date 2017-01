Renaissancefresken für Altan im Dresdner Schloss

erschienen am 11.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Bis Ende 2019 soll in Dresden eines der größten Renaissancefresken nördlich der Alpen neu entstehen. Nach jahrelangen Recherchen wird die farbige Ausmalung an der Rückwand des Altan im Residenzschloss für 2,2 Millionen Euro neu inszeniert. Die Loggia werde «der gestalterische Glanzpunkt im neu in Szene gesetzten Renaissancehof», sagte Finanzminister Georg Unland (CDU) bei einem Rundgang am Mittwoch. Er besichtigte dabei auch weitere fünf Räume im Ost- und Nordostflügel, die für rund 8,9 Millionen Euro rekonstruiert wurden. Im April sollen dort zwei neue Präsentationen der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen eröffnet werden.