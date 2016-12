Rentner angefahren und schwer verletzt

erschienen am 10.12.2016



Reichenbach (dpa/sn) - Ein 83-Jähriger ist in Reichenbach (Vogtlandkreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Rentner sei am Freitagabend etwa 20 Meter von einer Fußgängerampel entfernt auf die Straße getreten, ohne sich umzuschauen, teilte die Polizei mit. Ein 63 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Fußgänger an. Der 83-Jährige prallte mit seinem Kopf auf die Frontscheibe des Wagens und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.